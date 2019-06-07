Karadeniz’in güldüren adamı ve sevilen sesi Cimilli İbo, yeni albümüyle İzmit’teki ilk sahnesi olarak bu akşam İzmit Fuar içinde sahne alıyor. Açık havada sınırsız eğlence, meyve, mısır, çay, su olarak kişi başı 30 TL ücreti bulunan program için şimdiden çok az sayıda yer kaldı. Sizler de eğlenmek ve Cimilli ibo ile gülmek istiyorsanız 0539 224 2005 nolu telefondan yerinizi ayırabilirsiniz.
Bugün 14:23 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 14:26 TSİ
Cimilli İbo, Dostlar Kadırga’da sahne alıyor
Karadeniz müziğinin İzmit’teki adresi olan Dostlar Kadırga’da her akşam sanatçı yağmuru ile canlı müzik devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz