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Cimilli İbo, Dostlar Kadırga’da sahne alıyor

Karadeniz müziğinin İzmit’teki adresi olan Dostlar Kadırga’da her akşam sanatçı yağmuru ile canlı müzik devam ediyor. 
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Karadeniz’in güldüren adamı ve sevilen sesi Cimilli İbo, yeni albümüyle İzmit’teki ilk sahnesi olarak bu akşam İzmit Fuar içinde sahne alıyor.  Açık havada sınırsız eğlence, meyve, mısır, çay, su olarak kişi başı 30 TL ücreti bulunan program için şimdiden çok az sayıda yer kaldı. Sizler de eğlenmek ve Cimilli ibo ile gülmek istiyorsanız 0539 224 2005 nolu telefondan yerinizi ayırabilirsiniz. 

Bugün 14:23 TSİ - Kültür-Sanat

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