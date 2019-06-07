DP World Yarımca’dan alkışlanan çevre projeleri

DP World Yarımca, Dünya Çevre Günü kapsamında çevreyle ilgili geliştirdiği ve uyguladığı projeleri paylaştı. DP World Yarımca, bu yıl da çocukların çevre konusunda bilinçlendirilmesi için Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Körfez Milli Eğitim Müdürlüğü ile oratk “Çöpüme Sahip Çıkıyorum” projesine imza attı."Çöpüme Sahip Çıkıyorum" başlıklı çalışma için vakıf ve milli eğitim müdürlüğü ile birlikte imzalanan protokol uyarınca, DP World Yarımca'nın girişimiyle ilçe okullarındaki çocuklarda başta tek kullanımlık plastik atıkların azaltımı ve geri dönüştürülmesi olmak üzere çöp ve dönüşüm konularında farkındalık yaratmak amaçlandı.

“DEĞİŞİME KENDİMİZDEN BAŞLADIK”

Bunun için Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'yle yapılan işbirliği çerçevesinde hazırlanan eğitim materyalleri ve Bilgi Üniversitesiyle geliştirilen oyunla sadece öğrenciler değil, öğretmenler de eğitildi.Geçtiğimiz Mart ayında yapılan protokolün imza töreninde konuşan DP World CEO'su Kris Adams, dünya denizlerindeki kirliliğe dikkat çekerek "Değişime kendimizden başlamamız gerek. Eğitim bu değişim için en önemli unsurlardan biri" ifadelerini kullanırken, DP World'ün faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde Impact2030 (BM bünyesinde kamu ve özel sektörün birlikte hareket ettiği çevre konulu girişim) çerçevesinde benzer faaliyetlerde bulunduğunu vurguladı.

DP WORD TARAFINDAN ÇEVRE BİLİNCİ KONUSUNDA ATILAN ADIMLAR:

· “Çöpümü sahip Çıkıyorum” projesinin Körfez'deki pilot uygulamasında bin 500 öğrenciye doğrudan ulaşıldı ve aileleriyle birlikte 6 bin kişi atıklar konusunda eğitim gördü. Bunun için Körfez’de 24 okulda 54 öğretmen de eğitim aldı. Öğrenciler 13 etkinlik planını tamamlayarak toplam iki bin saatlik eğitim aldı.

· “Çöpüme Sahip Çıkıyorum” projesi kapsamında 70 DP World Gönüllüsü eğitim aldı ve Körfez’deki 24 okulda üçüncü sınıf öğrencilerini ziyaret ederek “Çöpünü Sıfırla” oyununu öğrettiler.

· Kâğıt bardak kullanımına son verildi, böylece her yıl 1 milyon 300 bin kağıt bardağın çöpe atılmasına son verildi.

· Tuvalet ve lavabolarda kâğıt havlu kullanımına son verildi, yerine el kurutma makineleri konuldu. Toplam kâğıt havlu tasarrufu 186 kilometreyi buldu.

· Ofislerde masa altındaki çöp kovaları kaldırıldı ve her ofise geri kazanım kutuları kondu. Böylece ambalaj atıklarının ayrıştırılmasında yüzde 25 katkı sağlandı.

· Su sebilleri içme suyu şebekesine bağlandı ve plastik damacana alımına son verildi. Yıllık 1920 adet damacanadan tasarruf edildi.

· Tuvaletlerde susuz pisuara geçildi ve böylece yılda 1 milyon 200 bin litrenin üzerinde su tasarrufu yapıldı. Bu miktar, 16 kişinin yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor.

· Liman sahasına 800 ağaç dikildi.

· Printerlarda kartlı sisteme geçildi ve ilk ay 37 bin sayfa daha az baskı alındı.

· Liman aydınlatması konusunda çevreye en duyarlı aydınlatma ekipmanları seçilmiş olup, yıllık tüketilen enerjiden yüzde 59 tasarruf ediliyor.

· Operasyonlar sırasında oluşan bütün atıklar dönüşüme göderilmektedir. Sadece 10 aylık periyotta yaklaşık toplam atık miktarının %40’ı ekonomiye tekrar kazandırılmıştır.

· Yine operasyon kapsamında 18 adet elektrikli Lastik Tekerlekli Liman Vinçleri (E-RTG) kullanılarak 770 m3 CO2/yıl emisyon oluşumunu engelleniyor.