Kocaeli Üniversitesi bünyesinde açılacak olan Klasik Türk Müziği Anasanat Dalı, 2019-2020 yılından itibaren ders vermeye başlayacak. Kontenjanının 20 olacağı öğrenilen bölümde, ses eğitimi, ud, lavta (İstanbul Lavtası), tanbur, kanun, ney, klasik kemençe (İstanbul Kemençesi), kudüm gibi çalgıların eğitimi verilecek. Bölümde görev yapacak yeni öğretim kadrosunun da hem il hem de ülke genelinde Türk klasik müziğinin gelişmesine önemli katkılarda bulunması planlanıyor. Bölüme TYT sınavından 200 puan ve üzeri alacak adayların başvurabileceği, 26 ve 29 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapan kişilerin ise 4 Eylül’de özel yetenek sınavına alınacağı öğrenildi.
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KOÜ’de yeni bölüm açıldı
Kocaeli Üniversitesi, Klasik Türk Müziği Anasanat Dalı kapsamında açacağı 20 kişilik kontenjan ile 2019 – 2020 öğretim yılında klasik müzik eğitimi vermeye başlayacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz