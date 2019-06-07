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Bayram sonrası benzin ve motorine indirim

Benzin ve motorin fiyatları uluslararası piyasalardan gelen haberlerle bu gece yarısından itibaren düşecek
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Benzin ve motorin fiyatında bu gece yarısından itibaren ikinci kez indirim bekleniyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 612 dolardan 580 dolara, motorinin ton fiyatı da 583 dolardan 547 dolara geriledi. Bayram öncesi 5.85 civarındaki dolar/TL, bayramda 5.66 seviyesini gördü. Brent petrol fiyatları ise 61 - 62 dolar civarında stabil. Bu gelişmeler sonrasında Türkiye'de satılan benzinin litre fiyatında 17 kuruş, motorinde ise 21 kuruşluk indirim bekleniyor. Devletin eşel mobil sistemi gereği ÖTV alacağı bittiği için indirimler pompaya yansıyacak. İstanbul'da benzinin litresi indirim sonrası 6.75 - 6.80 TL, motorinin litresi ise 6.20 ila 6.25 TL arasından satılacak. Hatırlanacağı üzere bayramın ilk gününde benzin fiyatında litre başına 9 kuruş, LPG'de de 14 kuruşluk indirime gidilmişti.

Bugün 15:19 TSİ - Ekonomi

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