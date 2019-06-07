Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Etkin Mali Müşavirler Grubu Başkan Adayı Mustafa Taşpınar’ın öncülüğünde aday tanıtım toplantısı düzenlenecek. 22- 23 Haziran’da yapılacak olağan kongrede Etkin Mali Müşavirler Grubu’nun Başkan Adayı Mustafa Taşpınar, oda üyelerine yönetimini tanıtacak. 11 Haziran Salı günü saat 10.00'da Tanyıldız Luxury Restaurant’ta gerçekleştirilecek tanıtım toplantısına tüm oda üyeleri davetli.
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KSMMMO’da Etkin Grup adayını tanıtacak
KSMMMO’nun 22-23 Haziran’da gerçekleştirilecek olağan kongresinde Etkin Mali Müşavirler Grubu’nun Başkan Adayı Mustafa Taşpınar, yönetimini tanıtacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz