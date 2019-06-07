Akar: Bize düşen gençleri barıştırmak

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve İzmit eski Gençlik Kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan, İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Demirtaş ile oğlu İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Deha Demirtaş’a saldırmıştı. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, konu ile ilgili il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, İl Başkan Vekili Harun Özgür Yıldızlı katıldı.

BİZE DÜŞEN GENÇLERİ BARIŞTIRMAK

Konu ile ilgili açıklama yapan CHP Milletvekili Haydar Akar, “Bayramın birinci günü akşamı gençlerin arasında çıkan münferit olaylardan dolayı kamuoyu meşgul ediliyor. Toplumun hangi kesiminden olura olsun hoş olmayan bir durum. Siyasi olmayan bir durum olmamasına rağmen siyasi boyutuna taşınıyor. Bu işin siyasi ayağı olmamasına rağmen, bu kadar gündem meşgul edildi. Sanki CHP-İYİ Parti arasında anlaşılmazlık olduğuna yer verildi. Bize düşen gençleri barıştırmaktır" dedi.

KİMSE EMELİNE ULAŞAMAYACAK

Akar, "Alınan darbeler hepimizi üzmüştür. Bu konu bizi çok üzdü. Kendisine bu konuda teşekkür ediyorum. Kendisini ziyarete gittim. Olgun davranışından dolayı kendisine ve İYİ Partilere göstermiş oldukları olgunluktan dolayı teşekkür ederim. Ama bu durumu malzeme haline dönüştürenlere sesleniyorum. Bu durum hiç hoş olmadı. Millet İttifakı kıymetli bir ittifaktır. Kimse emeline ulaşamayacak. Bu kanaldan girip de aramızı bozmak isteyenler bunu başaramayacak, buna da izin vermeyeceğiz. Siyasi bir ayağı yoktur ama bu olaydan çıkarılan dersler var. Bu konu tabi ki de değerlendirilecektir” dedi.

GÜVENLİK TEDBİRİNE DİKKAT ETMEK GEREK

Çayırova’da yaşanan yangın ile ilgili de üzüntülerini dile getiren İl Başkan Vekili Harun Özgür Yıldızlı ise, “Çayırova’da meydana gelen tekstil fabrikasında çıkan yangında 4 kişi vefat etmiştir. İşçi sağlığı ile ilgili güvenlik tedbirlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Yetkililerin bu konuda daha hassas olması gerekiyor. Vefat eden yurttaşlarımıza başsağlığı diliyorum” dedi.