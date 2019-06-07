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Dün 16:49 TSİ- Siyaset G: Bugün 11:11 TSİ

CHP’li Akar darp olayı hakkında konuştu

CHP Milletvekili ve PM Üyesi Haydar Akar yaşanan darp olayı ile ilgili, “Bu olayı biz bugün kapattık. Bizim birlikteliğimizi bozmaya çalışanlar boşuna uğraşmasınlar. Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi.
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CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve önceki dönem gençlik kolları Başkanı Mehdi Kaan Günhan’ın, İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Demirtaş ile oğlu İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Deha Demirtaş’ı darp etmesi kamuoyunda yer almıştı. CHP’li Akbulut ve Günhan’ın, baba oğula saldırarak darp etmesi çeşitli çevreler tarafından farklı yorumlara konu olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Milletvekili ve PM Üyesi Haydar Akar yaptığı basın açıklamasında, ittifaka zarar verilmek istendiğini dile getirdi ve yaşanan olayın siyasi bir ayağı olmadığını vurguladı. Basın açıklamasında CHP İl Başkanvekili Harun Yıldız ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız da yer aldı.

SİYASİ BİR AYAĞI YOKTUR”

CHP Milletvekili ve PM Üyesi Haydar Akar açıklamasında, “Bayramın 1’inci günü gecesi gençler arasında çıkan münferit olaydan dolayı kamuoyu 3 gündür meşgul edilmektedir. Hoş karşılanmayacak bir olay yaşanmıştır. Olayın siyasi bir ayağı yoktur fakat yaşayan kişilerin siyasi hayatından dolayı bazı çevreler tarafından siyasi olarak nitelendirilmeye çalışılmıştır. Siyasi ayağı olmasaydı gençler tarafından kavga edilmiş diyerek geçilecek bir olay fırsata dönüştürülmeye çalışılmıştır” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM BEY’İN ELİNİ ÖPTÜ”

“Olay fırsata dönüştürülmeye çalışılmış ama öyle değil, tamamen münferit bir olaydır” diyen Akar, “Bizim üzüldüğümüz bir diğer şey de İYİ Partili bir yöneticimizin o hengamede darbe almış olmasıdır. En çok üzüldüğümüz noktalardan birisi de budur. Ancak o arkadaşımızla da görüştük. Gayet olgun bir şekilde bu durumu karşıladı. Olayın taraflarından bir arkadaşımızı da yanımıza alarak İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcımız İbrahim Bey’den özür dileyerek elini öptü” şeklinde konuştu.

OLAYI KAPATTIK”

“Böyle münferit bir olayın birileri tarafından siyasi bir şeymiş gibi konuşulması hoş olmadı” sözlerini kullanan CHP Milletvekili Haydar Akar, “Bu olayı biz bugün kapattık. Bizim birlikteliğimizi bozmaya çalışanlar boşuna uğraşmasınlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Yaşanan olay iki partinin de bir olayı değildir. Söylediğim gibi münferit bir olaydır. Özür dilemesi gereken kişiler özrünü dilemiştir. Konu kapanmıştır. Parti kurumları elbette bu olayı değerlendirecektir” diyerek açıklamasını sonlandırdı. Ekin EKEN

Dün 16:49 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(1)
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Izmit - Haydar vekil haklı siyasi ayağı yok. AMMMA bu gençler madem siyasi bu iş siyaset ten çözülecek ve o iki romanı amcaları gibi partiden atacaksınız. Yoksa siz bu işin ve partinin vebalisiniz.

Yanıtla . 0Beğen 07 Haziran 17:44

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