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Otomobil önce bisikletliye sonra ağaca çarptı

Gölcük'te, sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği otomobil önce bisiklet kullanan gence ardından da ağaca çarptı. Yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.
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Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Emirhan Ç. idaresindeki 52 DT 052 plakalı otomobil sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bisiklet kullanan İnanç D.'ye ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Emirhan Ç, araçta bulunan Ahmet Can D. ve bisiklet kullanan İnanç D. hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan 3 kişiyi tedavileri için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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