Gölcük’te, Musa Geven parmağındaki yüzüğü sıkınca acı çekmeye başladı. Musa Geven parmağındaki yüzüğü çıkartamayınca Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne gitti. Hastanede, Musa Geven’in parmağındaki yüzük çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye gelen itfaiyeciler, Musa Geven’in parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. Musa Geven itfaiyecilere teşekkürler ederken, yüzüğünü alarak hastaneden ayrıldı.
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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı
Gölcük'te, Musa Geven’in(24) parmağına sıkışan yüzük itfaiyeciler tarafından kesilerek çıkarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz