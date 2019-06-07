Kaza, öğle saatlerinde, Körfez'e bağlı Hereke'de meydana geldi. F.F. yönetimindeki 41 UP 410 plakalı inşaat demiri yüklü TIR, kontrolden çıkıp, yolun altında bulunan arıtma havuzu kanalına düştü. Kazayı görenler, yardıma koşup, TIR'ın içindeki F.F.'yi çıkardı. Yaralanan sürücü F.F., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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TIR arıtma havuzu kanalına düştü
Körfez'de, kontrolden çıkıp, arıtma havuzu kanalına düşen TIR'ın sürücüsü F.F. yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz