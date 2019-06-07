Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 21:58 TSİ- Gündem G: Bugün 22:15 TSİ

"Parti ile ilişkilerinin kesileceğine eminiz"

CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve eski başkanı Mehdi Kağan Günan ile birlikte bir CHP'linin, İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Demirtaş ve oğlu Deha Demirtaş'ı darp etmesi hakkında basın açıklaması yayınlayan İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Östürk, "İYİ Parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olayın faillerini disiplin kuruluna sevk ederek, parti ile ilişiklerini keseceğine eminiz" dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Östürk, İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Demirtaş ve oğlu Deha Demirtaş'ın, CHP Lise Komiyonlarında görev alan genç bir kız için, CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve eski gençlik kolları başkanı Mehdi Kağan Günan tarafından darp edilmesine sert tepki gösterdi. Partiler arasında bir kavga olmadığını, partililerinin bir grup  kendini bilmez tarafından darp edildiğini belirten Östürk, "Cumhuriyet Halk Partililer ile İYİ Partililer arasında kavga olmadı. Bir kısım kendini bilmez tarafından yöneticilerimiz darp edildi. CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, önceki dönem gençlik kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan ve CHP üyesi Oğuzhan Gürkaş İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcımız sayın İbrahim Demirtaş ile oğlu İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız sayın Deha Demirtaş’a saldırıları kavga olarak nitelendirilemez. Kavga karşılıklı olur. Hiç kimse yaşanan şiddet olayını meşrulaştıramaz. Hukukta bu olayın tanımı kasten, tasarlayarak adam yaralamadır. Olayın faillerini kınıyor, parti içi ahlak kuralları gereğince Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığından gereğinin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirten İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Östürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bu menfur Olay hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır. Yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı da failler hakkında soruşturma işlemlerini yürütmektedir. Söz konusu olayın failleri hakkında, Millet İttifakının değerli ortağı Cumhuriyet Halk Partisinin gerekeni yapacağından bizler eminiz. Bu süreçte Millet İttifakı'na zarar gelmeyeceğinin de bilincindeyiz.Bu tür olayları hepimizin başına gelen olaylar gibi gösterme gayreti içinde olanlar var fakat bu görüş planlı darp olayını basitleştirmeye çalışmaktan başka bir şey değildir." 

"İLİŞKİLERİNİN KESİLECEĞİNE EMİNİZ"

"Siyasilerin kişisel hayatlarında yapmış oldukları olaylar siyasi kurumları bağlamaz bu nedenle saldırının faturası CHP ve Millet İttifakı'na kesilemez. Ancak kişilerin siyasi kariyerlerini bağlar ve siyasi kurumlar gerekli disiplin soruşturmasını yürütür. Yani siyasi kurumlar fatura kesen taraf olur. İYİ Parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin olayın faillerini disiplin kuruluna sevk etmek üzere parti ile ilişiğinin keseceklerine eminiz. Darp olayının siyasi olup olmaması ve nedeninin ne olduğu önemli değil. Sonuçları bizim için önemli. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. İnsanlar hayatın her alanında kavga etme noktasına gelebilirler ama siyasi parti üyesi 3 kişi, başka siyasi parti üyesi 2 kişiyi en savunmasız oldukları anda, gece vakti darp edemez. Failler gerek cezai olarak gerekse siyasi olarak kusurlu ve kasti davranışlarının bedelini ödemeliler. Ödeyeceklerinden de eminiz."

"SAĞ DUYULU OLMALIYIZ"

"Evet bu olayı yapanlar partilerinden istifa etmemeli, İihraç edilmelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve Atatürk'ün ilkelerini görev kabul eden bir partide bu tarz insanların yönetici olması düşünülmemeli bile. Bazı açıklamaları oldukça talihsiz ve hayatın olağan akışına aykırı buluyorum.  İyi Parti Gençlik Kolları olarak her iki soruşturmanın da takipçisi olacağız. Bu süreçte Millet İttifakı gençlik kollarının sağ duyulu olmalarını rica ediyorum."

Bugün 21:58 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Tedirgin etti, depremin habercisi mi? mask
Tedirgin etti, depremin habercisi mi?
Deniz seferleri o tarihte başlıyor mask
Deniz seferleri o tarihte başlıyor
Emine Zeybek, İzmit Belediyesi'nin eleştirdi, Ersoy yanıt verdi mask
Emine Zeybek, İzmit Belediyesi'nin eleştirdi, Ersoy yanıt verdi
Oğuz Şerifalioğlu kalp krizi geçirdi mask
Oğuz Şerifalioğlu kalp krizi geçirdi
Hafta içi başkan hafta sonu pazarcı mask
Hafta içi başkan hafta sonu pazarcı
Bir üst geçit daha güvenli ulaşım sağlayacak mask
Bir üst geçit daha güvenli ulaşım sağlayacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı... mask
Gölcük'te gergin akşam! 60 kişi toplandı...
Tüpraş'ta yangın! mask
Tüpraş'ta yangın!
Çayırova'da indirim! mask
Çayırova'da indirim!
Tedirgin etti, depremin habercisi mi? mask
Tedirgin etti, depremin habercisi mi?
28 Suriyeli geri gönderilecek mask
28 Suriyeli geri gönderilecek
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak... mask
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak...

GALERİ

Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı  mask
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı 
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi mask
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı mask
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor mask
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde mask
Gölcük Belediye Başkanı olay yerinde
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL