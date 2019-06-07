"Parti ile ilişkilerinin kesileceğine eminiz"

İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Östürk, İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Demirtaş ve oğlu Deha Demirtaş'ın, CHP Lise Komiyonlarında görev alan genç bir kız için, CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve eski gençlik kolları başkanı Mehdi Kağan Günan tarafından darp edilmesine sert tepki gösterdi. Partiler arasında bir kavga olmadığını, partililerinin bir grup kendini bilmez tarafından darp edildiğini belirten Östürk, "Cumhuriyet Halk Partililer ile İYİ Partililer arasında kavga olmadı. Bir kısım kendini bilmez tarafından yöneticilerimiz darp edildi. CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, önceki dönem gençlik kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan ve CHP üyesi Oğuzhan Gürkaş İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcımız sayın İbrahim Demirtaş ile oğlu İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız sayın Deha Demirtaş’a saldırıları kavga olarak nitelendirilemez. Kavga karşılıklı olur. Hiç kimse yaşanan şiddet olayını meşrulaştıramaz. Hukukta bu olayın tanımı kasten, tasarlayarak adam yaralamadır. Olayın faillerini kınıyor, parti içi ahlak kuralları gereğince Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığından gereğinin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirten İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Östürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bu menfur Olay hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır. Yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı da failler hakkında soruşturma işlemlerini yürütmektedir. Söz konusu olayın failleri hakkında, Millet İttifakının değerli ortağı Cumhuriyet Halk Partisinin gerekeni yapacağından bizler eminiz. Bu süreçte Millet İttifakı'na zarar gelmeyeceğinin de bilincindeyiz.Bu tür olayları hepimizin başına gelen olaylar gibi gösterme gayreti içinde olanlar var fakat bu görüş planlı darp olayını basitleştirmeye çalışmaktan başka bir şey değildir."

"İLİŞKİLERİNİN KESİLECEĞİNE EMİNİZ"

"Siyasilerin kişisel hayatlarında yapmış oldukları olaylar siyasi kurumları bağlamaz bu nedenle saldırının faturası CHP ve Millet İttifakı'na kesilemez. Ancak kişilerin siyasi kariyerlerini bağlar ve siyasi kurumlar gerekli disiplin soruşturmasını yürütür. Yani siyasi kurumlar fatura kesen taraf olur. İYİ Parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin olayın faillerini disiplin kuruluna sevk etmek üzere parti ile ilişiğinin keseceklerine eminiz. Darp olayının siyasi olup olmaması ve nedeninin ne olduğu önemli değil. Sonuçları bizim için önemli. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. İnsanlar hayatın her alanında kavga etme noktasına gelebilirler ama siyasi parti üyesi 3 kişi, başka siyasi parti üyesi 2 kişiyi en savunmasız oldukları anda, gece vakti darp edemez. Failler gerek cezai olarak gerekse siyasi olarak kusurlu ve kasti davranışlarının bedelini ödemeliler. Ödeyeceklerinden de eminiz."

"SAĞ DUYULU OLMALIYIZ"

"Evet bu olayı yapanlar partilerinden istifa etmemeli, İihraç edilmelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve Atatürk'ün ilkelerini görev kabul eden bir partide bu tarz insanların yönetici olması düşünülmemeli bile. Bazı açıklamaları oldukça talihsiz ve hayatın olağan akışına aykırı buluyorum. İyi Parti Gençlik Kolları olarak her iki soruşturmanın da takipçisi olacağız. Bu süreçte Millet İttifakı gençlik kollarının sağ duyulu olmalarını rica ediyorum."