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Yoğurt yüklü TIR kaza yaptı 1 yaralı

İzmit D-100 karayolunda yoğurt yüklü TIR'ın trafik yön tabelasının direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Hüseyin Remzi Demir idaresindeki 81 KD 378 çekici plakalı yoğurt yüklü TIR, D-100 karayolu Körfez Mahallesi Adalet Köprüsü yol ayrımında sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak trafik yön tabelasının direğine çarptı. Süratli olduğu öne sürülen TIR yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabilirken dorsesindeki yoğurtlar ise yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kazada bulunduğu yerde sıkışan sürücü Hüseyin Remzi Demir, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayı şans eseri ucuz atlatan sürücü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Demir’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle D- 100 karayolunun İstanbul yönünde trafik yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kullanılamaz hale gelen TIR vinçle otoparka götürülürken yola savrulan yoğurtlar ve diğer malzemeler karayolları ve belediye ekiplerince temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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