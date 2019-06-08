Olay, Derince Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsü şoförü Ferhat Uzun'u durduran ismi öğrenilemeyen kadın, "Ne yapacağımı bilmiyorum, çocuğumu hastaneye götürmeliyim" diyerek yardım istedi. Başından yaralanan kız çocuğunu ve annesini halk otobüsüne alan Ferhat Uzun, hastaneye doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada otobüs içerisinde bulunan bir kadın yolcu da yaralanan çocuk ve annesinin yanına gelerek onları sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü Ferhat Uzun, içerisindeki yolcular bulunan otobüsle Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nin acil servisinin önüne kadar gitti. Otobüsten inen anne ve çocuk, acil servise gitti. Otobüs şoförü daha sonra yolcularla birlikte yeniden hat güzergahında devam etti.
Bugün 09:27 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 13:22 TSİ
Halk otobüsü sürücüsü, yaralı çocuğu hastaneye götürdü
Derince'de başından yaralanan çocuğunu hastaneye götürecek araç bulamayan anne, özel halk otobüsünü durdurdu. Otobüs şoförü Ferhat Uzun, yaralanan çocuk ile annesini hastanenin acil servisinin önüne kadar götürdü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
Rambo - demekki delikanlı şoförler kalmış minibüslerde çünki çoğu ukala
Kocaeli̇'li̇ - 41 J 0288 BRAVO
Ömer - Allah cc razı olsun senden kardeşim.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.