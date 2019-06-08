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Geçim sıkıntısı nedeniyle intiharlar 5 kat arttı

Yoksulluk, işsizlik, borç ve çalışma koşullarının kötü oluşu intiharlarda başı çekiyor. Giderek artan geçim zorluğu, intihar nedenleri arasında ikinci sırada. Son 6 yılda işe bağlı sebepler yüzünden yaşanan intiharlar 5 katına çıkmış ve 351 kişiye ulaştı.
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CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Tekin Bingöl, Türkiye’de son yıllarda artan intihar vakalarını farklı meslek gruplarına göre analiz etti. Bingöl, ekonomik kriz yüzünden artan geçim sıkıntısı ve çalışma koşullarının zorlaşmasıyla birlikte intiharların arttığına dikkat çekti. Bingöl, Türkiye tarihinin hiçbir döneminde görülmediği kadar yoğun intihar vakaları ile karşılaştığını belirterek “Yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik, borç ve çalışma koşullarının kötü olması intiharlarda başı çekiyor. İşçi intiharlarının en önemli nedenleri olarak borç, mobbing ve işsizlik gösteriliyor” değerlendirmesini yaptı. Bingöl’ün hazırladığı “İşyerleri mezara dönerken: İşçi, avukat, doktor, öğretmen intiharları” başlıklı raporda, şunlar dile getirildi:

GEÇİM SIKINTISI BAŞI ÇEKİYOR

Son 6 yıldaki veriler incelendiğinde geçim zorluğu Türkiye’de intihar nedenleri arasında 2. sırada. Güvencesiz çalışma politikalarının yaygınlaşmasıyla yoğunlaşan mobbing ile banka çalışanlarından güvenlik emekçilerine, çiftçilerden sağlık emekçilerine kadar yaşanan işe bağlı intihar vakaları artıyor.

İŞE BAĞLI SEBEPLER 5 KAT ARTTI

Türkiye’de işçi intiharları işsizlik ve güvencesiz çalışmayla doğru orantılı artıyor. 2013’te 15, 2014’te 25, 2015’te 59, 2016’da 90, 2017’de 89 ve 2018’de de 73 işçi hayatına son vermiştir. Son 6 yılda işe bağlı sebepler yüzünden yaşanan intiharlar 5 katına çıkmış ve 351 kişiye ulaşmıştır.

ÖĞRETMENLER TRAVMA YAŞIYOR

AKP’nin iktidara geldiğinde 70 bin olan atanamayan öğretmenlerin sayısı bugün 500 bine yükseldi. OHAL’den bu yana atanan öğretmenler sözleşmeli olarak işe alınmaya başladı. Atanamadığı için ciddi travma yaşayan öğretmenlere dayatılan çalışma koşulları da kötüleşti.

100'ÜN ÜZERİNDE ÖĞRETMEN İNTİHARI

Öğretmen ve öğretmen adaylarının yaşadığı sorunlar intihar vakalarını tetikledi. Yalnızca 2017 yılında 52 öğretmen intihar etti. 2017, 2018 yılları ve 2019 yılının ilk yarısı eklendiğinde intihar eden öğretmen sayısının 100’ü aştı.

SAĞLIKÇILARDA İNTİHAR YAYGINLAŞTI

2015’te 10’u hekim, 71’i hemşire, 99’u diğer sağlık personelinden oluşan 180 sağlık çalışanı; 2016’da 11’i hekim, 56’sı hemşire, 62’si diğer sağlık personeli olmak üzere 129 sağlık çalışanı; 2017’de 3’ü hekim, 53’ü hemşire, 66’sı diğer personelden oluşan 122 sağlık çalışanı yaşamına son verdi.

AVUKATLARDA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Son 10 yılda avukat sayısı yüzde 75 arttı. Avukatlar arasındaki işsizlik yüzde 6 düzeyinde. Son bir yılda geçim zorluğu, baskı sebebiyle 12 avukat intihar etti.

Bugün 09:33 TSİ - Siyaset

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