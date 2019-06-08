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Karamürsel köy yollarına konfor geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel ilçesindeki toprak köy yollarını demirli beton yol ile yeniliyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sadece şehir merkezlerinin değil kent genelindeki köy yollarının yenilenmesini de ihmal etmiyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri Karamürsel ilçesindeki toprak köy yollarını beton yol ile daha da konforlu hale getiriyor. Çoğunluğunun bittiği yol çalışmalarda bugüne kadar 12 bin 187 metreküp beton yol inşa edildi.

12 BİN 500 METRE BETON YOL İNŞA EDİLDİ

Vatandaşların ilçe merkezlerine ve günlük işlerinde sıklıkla kullandığı köy yollarındaki yapım çalışmaları kapsamında toplam 8 km inşa edilecek olan İznik – Senaiye arası beton yolun 5 km’sinin yapımı gerçekleştirildi. Karamürsel ilçesi Tepeköy – Çamçukur köyleri arasında ise 4 kilometre beton yol inşa edildi. Ayrıca Çamcukur köy içi yoluna 3 bin 500 metre beton yol yapıldı.

C SINIFINDA DEMİRLİ BETON DÖKÜLÜYOR

Proje kapsamında yapılan beton yollar 15 santim kalınlığında ve 6,5 metre genişliğinde inşa ediliyor. C30 sınıfında betonun kullanıldığı yolların içerisine demir bağlanarak daha da sağlamlaşması sağlanıyor. Ayrıca yolların kenarlarına V kanallar yapılarak yağmur suyu akarlarının verilmesi sağlanıyor.

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