Kandıra Plajları bakımdan geçiyor

Yaz aylarında Kocaeli ve çevre illerden vatandaşların denizde yüzerek stres atma amacıyla ilgi gösterdiği Kandıra sahil plajlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personelleri bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşların daha temiz, düzenli ve bakımlı sahillerde eğlenip yüze bilmesi amacıyla gerçekleştirilen yenileme ve temizlik çalışmaları 103 personelin katılımıyla yapılıyor.



14 SAHİL PLAJINDA YENİLEME VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Babalı, Dikili, Kumcağız, Cebeci, Kovanağzı, Kerpe, Bayanlar Miço Plajı, Sarısu ve Bağırganlı gibi Kandıra sahillerinde bulunan 14 plajda bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında kum temizleme, kum serme, sahillerde bulunan ferforjelerin ve yürüyüş yollarının boyanması ve cilalama, ahşap zeminlerin verniklenmesi gibi bakım ve onarım çalışmaları da yapılıyor.

ESKİYEN SOSYAL DONATILAR YENİLENİYOR

Vatandaşlara her zaman temiz ve sağlam sosyal donatılarla hizmet vermeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, plajlarda eskiyen ve kullanılmaz halde bulunan sosyal donatıları da yeniliyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri plajlardaki eskiyen veya kullanılmaz halde bulunan duş ve soyunma kabinleri, WC kabinleri ve diğer sosyal donatıları yeniliyor. Ramazan Bayramı tatiline kadar bitirilecek olan sahil temizliği, bayram tatilinde vatandaşların kullanımına hazır hale getirilecek.