Ballıkayalar'da nefes kesen operasyon

Gebze Ballıkayalar’da bir vatandaşın kayalıklardan düştüğü ihbarında bulunuldu. Bölgeye giden sağlık ekibi yaralı olan Sultan Açıkgöz’e ilk müdahaleyi yaparak sedyeye aldı. Ekipler daha sonra Kocaeli AFAD’dan yardım istedi. Karadan kurtarmanın zor olduğu düşüncesiyle ilk olarak operasyonda helikopter kullanılması planlandı.
İP YARDIMI İLE KURTARILDI
Daha sonra bölgeye intikal eden AFAD ekibinin havadan kurtarmaya gerek olmadığı ve risk taşıdığı kararıyla kurtarma operasyonu karadan şekillendirildi. Kayalıkların karadan geçit vermediği yerlerde sedyeye bağlı yaralı vatandaş göletlerden ip bağlantılarıyla omuzlarda geçirildi.
SAĞLIĞI İYİ
Kocaeli AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri ile birlikte kayalıklar ve göletlerden oluşan zorlu parkurdan yaralı vatandaşı nefes kesen bir operasyonla ambulansa ulaştırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
UYARI
Yaz aylarında yoğun ilgi gören Ballıkayalar’da sık sık bu tür problemlerin yaşandığını belirten yetkililer, dağ koşullarına uygun donanım ve bilgiyle tabiat parkına gidilmesi gerektiğini hatırlatarakvatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz