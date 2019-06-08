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Ballıkayalar'da nefes kesen operasyon

Gebze Ballıkayalar’da kayalardan düşerek ayağı kırılan Sultan Açıkgöz (37) nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.
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Gebze Ballıkayalar’da bir vatandaşın kayalıklardan düştüğü ihbarında bulunuldu. Bölgeye giden sağlık ekibi yaralı olan Sultan Açıkgöz’e ilk müdahaleyi yaparak sedyeye aldı. Ekipler daha sonra Kocaeli AFAD’dan yardım istedi. Karadan kurtarmanın zor olduğu düşüncesiyle ilk olarak operasyonda helikopter kullanılması planlandı.

İP YARDIMI İLE KURTARILDI

Daha sonra bölgeye intikal eden AFAD ekibinin havadan kurtarmaya gerek olmadığı ve risk taşıdığı kararıyla kurtarma operasyonu karadan şekillendirildi. Kayalıkların karadan geçit vermediği yerlerde sedyeye bağlı yaralı vatandaş göletlerden ip bağlantılarıyla omuzlarda geçirildi.

SAĞLIĞI İYİ

Kocaeli AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri ile birlikte kayalıklar ve göletlerden oluşan zorlu parkurdan yaralı vatandaşı nefes kesen bir operasyonla ambulansa ulaştırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

UYARI

Yaz aylarında yoğun ilgi gören Ballıkayalar’da sık sık bu tür problemlerin yaşandığını belirten yetkililer, dağ koşullarına uygun donanım ve bilgiyle tabiat parkına gidilmesi gerektiğini hatırlatarakvatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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