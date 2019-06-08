Kocaelispor’un Mali Olağanüstü Kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 14 Haziran Cuma gününe ertelendi. Yeterli olacak 267 üye sayısına ulaşılamadığı için kongre ertelendi. Buna göre cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın toplanacak kongre, yine saat 18.00’de ve Dolphin AVM Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda yapılacak. 533 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu, kongrede şu an için başkanlığa aday tek liste olduğu, Volkan Özön’ün Kocaelispor başkanlığına resmi aday olduğu belirtildi. Mevcut Başkan Bahri Yavuz ise şu anda herhangi liste vermiş durumda değil. Ancak Yavuz’un da büyük olasılıkla aday olacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Ahmet AKAY
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Kocaelispor kongresi 14 Haziran Cuma’ya ertelendi
Kocaelispor’un Mali Olağanüstü Kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 14 Haziran Cuma gününe ertelendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz