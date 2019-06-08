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Kocaelispor kongresi 14 Haziran Cuma’ya ertelendi

Kocaelispor’un Mali Olağanüstü Kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 14 Haziran Cuma gününe ertelendi.
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Kocaelispor’un Mali Olağanüstü Kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 14 Haziran Cuma gününe ertelendi. Yeterli olacak 267 üye sayısına ulaşılamadığı için kongre ertelendi. Buna göre cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın toplanacak kongre, yine saat 18.00’de ve Dolphin AVM Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda yapılacak. 533 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu, kongrede şu an için başkanlığa aday tek liste olduğu, Volkan Özön’ün Kocaelispor başkanlığına resmi aday olduğu belirtildi. Mevcut Başkan  Bahri Yavuz ise şu anda herhangi liste vermiş durumda değil. Ancak Yavuz’un da büyük olasılıkla aday olacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Ahmet AKAY

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