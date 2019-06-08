4 işçinin öldüğü fabrika önünde açıklama yapacaklar

Çayırova Akpınar Tekstil'de çıkan yangın sonucu, resmi rakamlara göre 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybeden işçilerin yabancı uyruklu oldukları bilinirken işçi ölümlerine tepki gösteren Emek Partisi (EMEP) Gebze İlçe Örgütü ise yanan fabrika önünde basın açıklaması yapacak.
9 Haziran Pazar günü (yarın) saat 14.00'te fabrika önünde gerçekleştirilecek basın açıklamasıyla ilgili EMEP Gebze İlçe örgütü şu çağrıyı yaptı:
“Çayırova ilçesindeki Akpınar Tekstil fabrikasında çıkan yangın, 4 işçi kardeşimizin hayatını kaybetmesine neden oldu! Yeter artık! Neredeyse her gün işçiler ölüyor, sakat kalıyor! Yanarak ölen işçi kardeşlerimizin bayram günü bile çalışmak zorunda olduğunu, geride çocuklarını, umutlarını, hayallerini bırakarak artık aramızda olmayacaklarını unutmayalım. İşçi ve emekçilere bayram gününü, cenaze gününe çevirenlere karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi, emekçilerin çalışırken ölmediği, insanca bir yaşam için başka bir dünyanın mümkün olduğunu bir kez daha gösterelim! Seni de pazar günü tepkimizi göstermek üzere cinayetin yaşandığı Akpınar Tekstil’in önüne bekliyoruz!" Yapılacak açıklamaya Kocaeli halkının yanı sıra emek ve demokrasi güçleri davet edildi.
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Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Kocaeli Vali yardımcısı da gelsin açıklamaya!
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