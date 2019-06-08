Kandıra'da tekne turları başladı

Karadeniz'in gözde yaz turizm merkezlerinden Kandıra, keşfedilmeyi bekleyen koyları ve mavi bayraklı plajlarıyla her geçen gün ziyaretçi sayısını artırmaya devam ediyor. Güzel koylar, doğal güzellikler bundan böyle tekne turları ile gezilebilecek.
BAYRAMDA BAŞLADI
Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal’ın girişimleri ile hayata geçirilen proje ile Kandıra Sahilleri tekne turları ile geziler Ramazan Bayramı itibariyle başladı. Yerli ve yabancı turistlerin ilçemizin doğal güzelliklerini denizden izleyerek gezebileceği tekne turu Kefken Limanı’ndan hareket ediyor. Gezi güzergahı olarak Kefken, Pembe Kayalar, Cebeci, Kefken Adası ve Kerpe olarak belirlenmiş durumda.
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Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - turların kaç para olduğunuda yazarsanız iyi olur.çünki kefken esnafının fırsatçı bir kimliği var.net olarak kaymakamlıkça takip edilerek tur fiyatlarının yayınlanması lazım.
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