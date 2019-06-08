Güven Kepçe, 5 ayda 150 adet kepçe ihracat etti

Çayırova'da faaliyet gösteren Güven Kepçe Makine İç ve Dış Ticaret Şirketi, tamamen yerli tasarımı ile üretimini yaptığı uzaktan kumandalı kepçelerini Dünya’ya pazarlamaya devam ediyor. Dünyanın en iyi ilk 5 kepçe üreticisinden birisi haline gelen Güven Kepçe, son olarak Japonya, Çin, Singapur ve Fas’a ihracatta bulundu. Bu yılın ilk beş ayında 150 adet uzaktan kumandalı kepçe ihracatında bulunan firma, yıl sonuna kadar 400 adet uzaktan kumandalı kepçeyi Dünya’ya pazarlamayı hedefliyor. İhracat ile Türkiye ekonomisine katkı sunduklarını belirten Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, “Son olarak Japonya, Çin, Singapur ve Fas’a ihracatta bulundu. Bu yılın ilk beş ayında toplam ihracatımız 150 adet kepçe oldu. İnşallah yılsonuna kadar ihracatımızı 400 adet kepçe olarak hedefledik” dedi.

"BİZİ KENDİLERİNE MAHKUM ETTİLER"

Demir, "Ülkemizi yıllarca batıya muhtaç ettiler. Üretme biz size zaten satıyoruz dediler, bizi kendilerine mahkum ettiler. Bu ülke 2002 sonrası dışa açıldı ve ihracat rakamları 170 milyar dolarlara ulaştı. Tabii ki yetersiz 500 milyar dolara ulaşmak hiçte zor değil. Bu ülke hedefi olan 2023’e her şeye rağmen emin adımlarla ulaşacak. Yeniden bizler üreteceğiz ülkemiz büyüyecek" dedi. Öte yandan firma, son olarak Kocaeli’yi Güney Amerika pazarına açılabilmek için 20 milyon liralık yatırım yapma kararı almıştı.