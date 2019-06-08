Mesire alanında yapılan şenlikte yöreye özgü kıyafetlerle oyunlar oynandı, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Dernek yararına oğlak ve kuzunun açık arttırmayla satıldığı şenlikte çekilişle çeşitli hediyeler de verildi. Dernek başkanı Tahsin Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri şenliğin kültürel değerlerin yaşatılması, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu söyledi. Şenlikte muhtar Ömer Can, mahallelerine yapılan yatırımlar ve çalışmalardan dolayı Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya'ya plaket verdi.
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Karamürsel'de bahar şenliği gerçekleştirildi
Karamürsel Fulacık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bahar şenliği düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz