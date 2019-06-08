Karamürsel'de bahar şenliği gerçekleştirildi

Mesire alanında yapılan şenlikte yöreye özgü kıyafetlerle oyunlar oynandı, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Dernek yararına oğlak ve kuzunun açık arttırmayla satıldığı şenlikte çekilişle çeşitli hediyeler de verildi. Dernek başkanı Tahsin Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri şenliğin kültürel değerlerin yaşatılması, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu söyledi. Şenlikte muhtar Ömer Can, mahallelerine yapılan yatırımlar ve çalışmalardan dolayı Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya'ya plaket verdi.