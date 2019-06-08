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Maduro Venezuela-Kolombiya sınırını açma kararı aldı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkenin Tachira eyaletindeki Venezuela-Kolombiya sınırını açılacağını açıkladı.
Maduro Venezuela-Kolombiya sınırını açma kararı aldı mask
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 22 Şubat'tan bu yana kapalı olan Tachira eyaletindeki Kolombiya sınırının yarından itibaren açılacağını duyurdu. Maduro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu pazar günü, 8 Haziran itibarıyla Tachira eyaletindeki Kolombiya sınırımızın açılmasını emrettim. Biz, bağımsızlığımızı ve kendi kaderimizi tayin etme hakkımızı sağlam bir şekilde koruyan bir milletiz." ifadelerini kullandı. Maduro hükümeti, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido liderliğindeki muhalefetin 23 Şubat'ta ABD'nin Venezuela'ya gönderdiği "insani yardımları" ülkeye sokma girişiminden bir gün önce ülkesinin Kolombiya ile olan sınırını kapatma kararı almıştı. Sınırı kapatma kararına Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditleri" sebep gösterilmişti. Bu arada, Venezuela'nın Tachira eyaletinde, ülkeyi Kolombiya ile bağlayan Francisco de Paula Santander Köprüsü, Simon Bolivar Köprüsü ve Las Tienditas Köprüsü olmak üzere 3 uluslararası köprü bulunuyor.

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