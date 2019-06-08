Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:54 TSİ- Siyaset G: Bugün 10:59 TSİ

Ordu Valiliğinden Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ordu Valiliğince CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olaya ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ordu Valiliğince, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olaya ilişkin, "Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır." açıklamasında bulunuldu.

ARZU EDİLMEYEN OLAYLAR CEREYAN ETTİ

Valilikten yapılan açıklamada, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ve beraberindekilerin, 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde arzu edilmeyen olayların cereyan ettiği belirtildi.

VIP salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ve İmamoğlu'na, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram ve havalimanı güvenlik amirleri tarafından defaatle büyük bir nezaket ve üslup içerisinde, İmamoğlu ve beraberindekilerin rical listesinde olmadığından VIP salonunu kullanmalarının mümkün olamayacağı ifade edildiği aktarılan açıklamada, "İfade edilmesine karşın kendilerine yapılan izahat ve ikazlara aldırmayarak, görevli polis memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve itmek suretiyle VIP salonuna zorla girmeleri ve salonu işgal etmeleri sonucu yaşanan olaylarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 6 Haziran Perşembe günü Valiliğimizce bir açıklamada bulunulmuştu." ifadesi kullanıldı.

TANIK OLAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

Bahse konu açıklamalarında ifade etmiş oldukları tüm hususların, olayın vuku bulduğu gün nöbetçi olan Bayram, Havalimanı Şube Müdür Vekili Sezgin Aydın ve yaşananlara tanık olan diğer güvenlik görevlileri (T.Y, E.Y, M.G, M.Ö, O.N, E.Ö, C.K, V.Ç, E.A, E.D, K.G, B.T, Y.S.Y, F.B, Y.A, R.A, S.S, M.D, M.A, E.A, İ.G, T.G, U.D,) tarafından imza altına alınan tutanakla ve verdikleri ifadelerle tüm ayrıntılarıyla birlikte ortaya konulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"VIP salonuna zorbalıkla girme ve işgal neticesinde yaşanan gerginlikte İmamoğlu'nun kendisine refakat eden polislere hitaben söylediği 'Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin' ifadesi, Torun'un, Aydın'ın yüzüne karşı 'Tayyip'in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler', ayrıca polis memurlarına karşı 'Bu sizlik bir durum değil, bunu it Valinin yaptırdığını biliyorum. O Valinin …… getireceğim. Bu devran döner elbet, herkes hesabını verecek' ifadesi, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun'un VIP girişinde bulunduğu esnada 'Bu Vali İl Başkanı mı, AK Parti Başkanı mı belli değil' ifadesi düzenlenen tutanakta tanıklarıyla birlikte açıkça belirtilmiştir."

Açıklamada, nitekim bu hakaret içeren ifadelerin, ülke genelinde yayın yapan basın yayın organlarının yayınladığı haberlerde de yer aldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Keza olayların içerisinde yer alan ve hakaret içeren ifadelerden birinin sahibi olan Torun da 7 Haziran Cuma günü Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yapacağı seyahat öncesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'hakaret ettimse ben ettim' şeklinde ifade kullanarak, yapmış olduğu hakareti teyit ve itiraf etmiştir. Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır."

Bugün 10:54 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Ersoy Kandemir - Kocaeli Valiliği bana çok dava açtı,Ordu valisine sesleniyorum sen de aç, sana da en ağır sözleri söylerim

Yanıtla . 0Beğen 08 Haziran 14:51
01

Babacan - Vay be ne büyük suç işlemişler özel güvenlik görevlilerini itmişler derhal cezalandırılmalılar.şimdi bünlara ceza verirsek Kemal kılıçtaroğluna saldıranlara ne ceza vermeliyiz taş sopa linç girişimi ceza yasasından çıkarıldımı itmek mi suç sayıldı

Yanıtla . 1Beğen 08 Haziran 13:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yıldırım ve İmamoğlu'nun canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu mask
Yıldırım ve İmamoğlu'nun canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu
İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş mask
İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması mask
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması
Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada gündem olan namaz videosuna açıklık getirdi! mask
Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada gündem olan namaz videosuna açıklık getirdi!
Akşener, bayramı memleketinde geçiriyor mask
Akşener, bayramı memleketinde geçiriyor
Emine Zeybek, İzmit Belediyesi'nin eleştirdi, Ersoy yanıt verdi mask
Emine Zeybek, İzmit Belediyesi'nin eleştirdi, Ersoy yanıt verdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Tüpraş'ta yangın! mask
Tüpraş'ta yangın!
Tedirgin etti, depremin habercisi mi? mask
Tedirgin etti, depremin habercisi mi?
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak... mask
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak...
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı mask
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı
Körfezli genç, feci kazada yanarak can verdi mask
Körfezli genç, feci kazada yanarak can verdi
Leyla Tiner hayatını kaybetti mask
Leyla Tiner hayatını kaybetti

GALERİ

Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü mask
Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı  mask
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı 
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi mask
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı mask
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor mask
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL