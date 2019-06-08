Bursa’dan aldığı fayansları Kocaeli'ne götüren T.K. (42) idaresindeki 69 AT 972 plakalı kamyonet, Yalova’nın Tonami Meydanı'nda aşırı sür'at sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatarak sürüklenen kamyonetin kasasında bulunan fayanslar ise yola saçıldı. Kazada araç şoförü T.K. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayatî tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle yol bir süre kapandı.
Bugün 11:12 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:14 TSİ
Fayans yüklü kamyonet devrildi!
Yalova’nın Tonami Meydanı'nda devrilen fayans yüklü kamyonetin şoförü yaralanırken, yol bir müddet trafiğe kapandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz