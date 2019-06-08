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Fayans yüklü kamyonet devrildi!

Yalova’nın Tonami Meydanı'nda devrilen fayans yüklü kamyonetin şoförü yaralanırken, yol bir müddet trafiğe kapandı.
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Bursa’dan aldığı fayansları Kocaeli'ne götüren T.K. (42) idaresindeki 69 AT 972 plakalı kamyonet, Yalova’nın Tonami Meydanı'nda aşırı sür'at sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatarak sürüklenen kamyonetin kasasında bulunan fayanslar ise yola saçıldı. Kazada araç şoförü T.K. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün hayatî tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sebebiyle yol bir süre kapandı.

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