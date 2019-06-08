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İYİ Partili gençlerden "darp" açıklaması

İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Tugay Östürk, yaşanan saldırı olayı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu olay bir kavga değil, planlı bir saldırıydı. CHP’liler gereğini yapmalı. Faillerin istifasını değil, ihracını bekliyoruz” dedi.
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CHP’li Haydar Akar’ın yaptığı açıklamanın ardından önceki gün akşam saatlerinde bu kez İYİ Parti cephesinden bir açıklama geldi. İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Tugay Östürk imzası ile yapılan bu açıklama ise beklenenin aksine oldukça sertti. Östürk yaptığı açıklamasında CHP yönetimlerine seslenerek, “Bu olayın siyasi olup olmadığı önemli değildir. CHP bu kişileri derhal ihraç etmelidir” dedi.

CHP’LİLERİ HEDEF ALDI!

Olayın CHP ve İYİ Parti arasında bir kavga olmadığının belirtildiği açıklamada Östürk, “Bu durum iki parti arasındaki bir kavga değildir. Bir kısım kendini bilmez tarafından yöneticilerimiz darp edildi. CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, önceki dönem gençlik kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan ve CHP üyesi Oğuzhan Gürkaş; İzmit İlçe Başkan Yardımcımız İbrahim Demirtaş ile oğlu İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Deha Demirtaş’a saldırıları kavga olarak nitelendirilemez. Kavga karşılıklı olur. Hiç kimse yaşanan şiddet olayını meşrulaştıramaz. Hukukta bu olayın tanımı kasten tasarlayarak adam yaralamadır” dedi.

“İTTİFAKA ZARAR GELMEZ”

Olayın faillerini kınadıklarını ve parti içi ahlak kuralları gereğince CHP İl Başkanlığından gereğinin yapılmasını beklediklerini kaydeden Östürk, “Bu menfur olay hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır. Yine aynı şekilde CHP İl Başkanlığı da failler hakkında soruşturma yürütmektedir. Bu konuda CHP’nin gerekeni yapacağından eminiz. Bu süreçte Millet İttifakı’na zarar gelmeyeceğinin de bilincindeyiz” açıklamasında bulundu.

“DARP OLAYI PLANLIYDI”

İYİ Parti’li Av. Tugay Östürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu tür olayları hepimizin başına gelen olaylar gibi gösterme gayreti içinde olanlar var, fakat bu görüş planlı darp olayını basitleştirmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Siyasilerin kişisel hayatlarında yapmış oldukları olaylar kurumları bağlamaz, bu nedenle saldırının faturası CHP ve Millet İttifakı’nı kesilemez. Ancak kişilerin siyasi kariyerlerini bağlar, siyasi kurumlar gerekli disiplin soruşturmasını yürütür. İYİ Parti olarak, CHP’nin olayın faillerini disiplin kuruluna sevk etmek üzere parti ile ilişiğinin keseceklerine eminiz.”

“BEDELİNİ ÖDEMELİLER”

“Bizim için önemli olan darp olayının siyasi olup olmaması ya da nedeni değil, sonuçlarıdır. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. İnsanlar hayatın her alanında kavga etme noktasına gelebilirler, ama siyasi parti üyesi 3 kişi, başka siyasi parti üyesi 2 kişiyi en savunmasız oldukları anda, gece vakti darp edemez. Failler gerek cezai olarak gerekse siyasi olarak kusurlu ve kasti davranışlarının bedelini ödemeliler. Ödeyeceklerinden de eminiz.”

“İSTİFA DEĞİL, İHRAÇ İSTİYORUZ”

“Bu olayı yapanlar partilerinden istifa etmemeli, ihraç edilmelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve Atatürk’ün ilkelerini görev kabul eden bir partide bu tarz insanların yönetici olması düşünülmemeli bile. Bazı açıklamaları oldukça talihsiz ve hayatın olağan akışına aykırı buluyorum. İYİ Parti Gençlik Kolları olarak her iki soruşturmanın da takipçisi olacağız. Bu süreçte Millet İttifakı gençlik kollarının sağduyulu olmalarını rica ediyorum.”

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Yorumlar

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İzmitli Suat - aslında olayı iki parti arasında kriz çıkaracak kadar büyütmemek lazım birileri kızlara sarkmış diğerleride dövmüş dayak yiyenleri ve dayak atanları barıştırmak lazım önemli olan bu olaydan ders çıkarmak

Yanıtla . 0Beğen 08 Haziran 13:04

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