Kartepe voleybol da ‘stop!..’ dedi

Kartepe Belediye Başkanı Avukat Muhammet Mustafa Kocaman “Bütçemiz kısıtlı” derken, bir anlamda yeni sezonda liglerde yer almayacaklarını söyledi. Kartepe voleybol takımıyla toplantı yapan Kocaman, bu niyetini açık açık söylerken, voleybolcular da diğer teklifleri değerlendirmeye başladı. 2.Lig’de boy gösteren ve Play-Off’lara kadar yükselen Kartepe, 1.Lig’in eşiğinden dönmüştü.

BÜYÜKŞEHİR FORMÜLÜ PLANLANIYOR…

Kocaeli Büyükşehir Belediyespor voleybol takımının da başarı gösteremediği 2.Lig’de, gelecek sezon tek takım mücadele edeceği için, güç birleştirilmesi formülü üzerinde duruluyor. Tabii ki bu konuda tamamen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın arasında çözülecek bir sorun olarak görülüyor.

ALACAKLAR ÖDENEMEDİ…

Geçtiğimiz sezonun alacakları konusunda ise üç aya kadar bir çözüm bulmaya gayret eden yeni belediye başkanı Kocaman, teknik heyetin 4, voleybolcuların 2’şer maaşını ödemek için bütçe hazırlıyor. Kulübün borç yükü üzerinde çalışmalar yapılıyor.