Başkan Yasin Özlü de Başiskele Doğantepe’ye sıcak bakmıyor

Çayırovaspor’a Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin kaynakları tamamen kısması sonrasında, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, yine BAL’da mücadele veren Başiskele Doğantepe takımına sıcak bakmıyor. Kulüp çevrelerinde ‘Özlü destekçi olmayacak. Ama ortada da bırakmaz’ görüşü hakim olurken, bütçenin hayli kısılacağı hemen hemen netleşmiş durumda bulunuyor.

SERHAT HOZAR SESSİZ…

Eski belediye başkanı Hüseyin Ayaz’ın güvence vermesiyle yola çıkan ve önemli transferlerin altına imza atan Başiskele Doğantepe Spor Kulübü Başkanı Serhat Hozar, Ayaz’ın yeniden aday gösterilmemesiyle birlikte telaş yaşarken, takım sezonu zar zor ligde kalarak tamamladı. Bu bile başarı sayılırken, futbolcuların maç bayları ödenemezken, peşinatların bile ancak yarasının ödenebildiği öğrenildi. Beş kuruş alamayan personelin durumu ise çaresiz.

PAZARTESİDEN SONRA TOPLANTI YAPILACAK…

Yarın bayram dönüşü resmi işbaşı yapılacak olması nedeniyle, birkaç güne kadar bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başkan Serhat Hozar ile Yasin Özlü’nün bir araya geleceği, durumu masaya yatıracağı belirtiliyor. Belediye başkanı Özlü’nün, büyük ihtimalle, pahalı transferlere kesinlikle onay vermeyeceği, genç bir takımla yola devam edilmesini önereceği tahmin ediliyor.