Yıldız Kızlar Midi Voleybol Türkiye Şampiyonası finallerine bugün de devam ediliyor. Bayram tatili sonrasında dün yeniden devam edilen şampiyonada bu kez sırayı yıldızlar aldı. Dün 11.00’de başlayan müsabakalar akşam saatlerine kadar devam etti. Bugün ise müsabakalar yine aynı saatte start alacak ve İnterteks Uluslar Arası Fuar Merkezi’nde oynanacak. Müsabakalar yarın da aralıksız olarak devam edecek.
Bugün 11:51 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:53 TSİ
Yıldız kızlar finallere devam
Yıldız Kızlar Midi Voleybol Türkiye Şampiyonası finallerine bugün de devam ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz