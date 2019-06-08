Yıldız kızlar finallere devam

Yıldız Kızlar Midi Voleybol Türkiye Şampiyonası finallerine bugün de devam ediliyor. Bayram tatili sonrasında dün yeniden devam edilen şampiyonada bu kez sırayı yıldızlar aldı. Dün 11.00’de başlayan müsabakalar akşam saatlerine kadar devam etti. Bugün ise müsabakalar yine aynı saatte start alacak ve İnterteks Uluslar Arası Fuar Merkezi’nde oynanacak. Müsabakalar yarın da aralıksız olarak devam edecek.