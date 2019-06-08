Rahvan şöleni yine Gölcük’te

Bayram sonrasında sporda hareketlilik sürüyor. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu faaliyet programı arasında yer alan Rahvan Binicilik Müsabakaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Gölcük Binicilik Merkezi’nde düzenlenecek. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.