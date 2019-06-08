Bayram sonrasında sporda hareketlilik sürüyor. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu faaliyet programı arasında yer alan Rahvan Binicilik Müsabakaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Gölcük Binicilik Merkezi’nde düzenlenecek. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.
Bugün 11:52 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:54 TSİ
Rahvan şöleni yine Gölcük’te
Bayram sonrasında sporda hareketlilik sürüyor.
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Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz