Her sene geleneksel olarak düzenlenen ve Çayırova’da gerçekleştirilen “Küçüğüm Ama, Oyunda Büyüğüm’ Salon Parkuru Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalarını Kocaeli Çayırova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin törenle verdi. Minik sporculara kupalarını verirken, başarılarından dolayı kendilerini kutlayan İlçe Müdürü Şahin, yeni sezon için başarılar diledi. Çayırova Spor Salonu’nda tamamlanan salon parkuru yarışlarında dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarını törenle verilirken veliler de heyecan yaşadı.
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Ben küçüğüm ama oyunda büyüğüm!..
Her sene geleneksel olarak düzenlenen ve Çayırova’da gerçekleştirilen “Küçüğüm Ama, Oyunda Büyüğüm’ Salon Parkuru Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalarını Kocaeli Çayırova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin törenle verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz