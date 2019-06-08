Ben küçüğüm ama oyunda büyüğüm!..

Her sene geleneksel olarak düzenlenen ve Çayırova’da gerçekleştirilen “Küçüğüm Ama, Oyunda Büyüğüm’ Salon Parkuru Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalarını Kocaeli Çayırova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin törenle verdi. Minik sporculara kupalarını verirken, başarılarından dolayı kendilerini kutlayan İlçe Müdürü Şahin, yeni sezon için başarılar diledi. Çayırova Spor Salonu’nda tamamlanan salon parkuru yarışlarında dereceye giren sporcuların kupa ve madalyalarını törenle verilirken veliler de heyecan yaşadı.