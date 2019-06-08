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Kartepe’de şampiyonlar geçidi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Okul Spor İl Birinciliği tüm branşlarda oynanan maçlar sonrası toplu kupa madalya ödül töreniyle ona erdi.
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Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda düzenlenen ve dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarının verildiği törene Kartepe Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili Mustafa Çulcu, TÜFAD Şube Başkanı Remzi Demirer, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Okul Spor Koordinatörleri Göksel Ali Argun, Erhan Okur, Mustafa Kürkan, Gürhan Öztürk, Kartepe beden eğitimi öğretmenlerinden İbrahim Anlar ve birçok beden eğitimi öğretmeni ile veliler hazır bulundu.

GÖSTERİLER DE YAPILDI

Şampiyon takımlar ve öğrenciler için, ödül töreni öncesi çeşitli folklor gösterileri yapıldı. Daha sonra ödül töreni kupa ve madalyalarla dağıtılmasıyla sona erdi. İlçe müdürü Arutan yaklaşık 3 ay süren Okul spor etkinliklerinde büyük emeği geçen ve bir süre önce annesini kaybeden İbrahim Anlar’a bir plaket takdim etti. Ahmet AKAY

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