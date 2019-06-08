Pehlivanlar Kırkpınar’a hazırlanıyor

Denizevler Sahil Parkı’nda gerçekleştirilen organizasyon için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer özen gösterdi. 34’ü başpehlivan olmak üzere, 400 yağlı güreşçinin katıldığı güreşlerde, Tanju Gemici, Hamza Köseoğlu’nu yenerek başpehlivanlığı kazandı. Güreş severlerin yoğun ilgi gösterdiği ve tribünleri hınca hınç doldurduğu yağlı güreşlerin ev sahipliğini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaparken, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim ve Gölcük Güreş Ağası Mehmet Özbek başta olmak farklı illerden, ilimizden ve ilçeden birçok isim katıldı. Tarihi Kırkpınar Güreşleri öncesi önemli bir prova olan güreşlerde nefesler tutuldu.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye’nin en meşhur yağlı güreş cazgırlarının katıldığı yağlı güreşler, sabah saatlerinde başlarken, akşam saatlerinde tamamlandı. Güreş ağlığı için ise kıyasıya bir mücadele oldu ve mevcut ağa Mehmet Özbek tekrar ağa seçildi. Bu yıl katılımı ve seyirci ilgisiyle diğer yıllara nazaran biraz daha öne çıkan organizasyon, zaman zaman aksaklıklarıyla tepki de topladı. Belediye Başkanı Sezer yaptığı konuşmada, “Bu sıcak günde bu coşkuyu sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, öncelikle bayramınızı tebrik etmek istiyorum. Mevcut koşullar altında sevgili arkadaşlarımızın gayreti ve desteğiyle, bu güreşlerin yapılmasını sağlayan sponsorlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Gölcük’te uzun yıllardır yağlı güreşin gelişimini sağlayan Rüstem Çavdar hocama da saygılarımı sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON TANJU GEMİCİ

Gölcük Belediyesi Büyük Yağlı Güreşleri, Baş, Baş Altı, Büyük Orta, K.Orta B.Boy, K.Orta K.Boy, Deste Büyük, Deste Küçük, Ayak, Tozkoparan, Teşvik 1, Teşvik 2, Minik 1, Minik 2 kategorilerinde yapılırken, kıran kırana müsabakalar gerçekleşti. Başpehlivanlıkta büyük mücadelenin sonunda Tanju Gemici, Hamza Köseoğlu ile çıktığı finalden rakibinin sırtını yere bastırarak galibiyetle ayrıldı. Recep Kara ve İsmail Balaban ise 3’ncülüğü paylaştı. Ardından kupaları ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi ve büyük yağlı güreşleri tamamlanmış oldu.