Gölcük için "İnşallah güreşte, yağlı güreşte önemli noktalara gelmiştir daha iyi noktalara da gelecektir" diyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Minder güreşinde çok değerli sporcularımız var. 10 sporcumuz milli olmuşlardır. İspanya’da yapılacak güreşlerde 74 kilogramda gençler kategorisinde Abdülvasi Balta kardeşimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı bayrağını dalgalandırmak için müsabakaya katılacaktır. Ben Abdülvasi kardeşime, bu güreşleri şenlendiren 400 civarında sporcularımıza ve özellikle başpehlivanlarımıza başarılar diliyorum” dedi.
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Abdülvasi’ye tam destek!..
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'den Abdülvasi’ye tam destek!..
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz