Abdülvasi’ye tam destek!..

Gölcük için "İnşallah güreşte, yağlı güreşte önemli noktalara gelmiştir daha iyi noktalara da gelecektir" diyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Minder güreşinde çok değerli sporcularımız var. 10 sporcumuz milli olmuşlardır. İspanya’da yapılacak güreşlerde 74 kilogramda gençler kategorisinde Abdülvasi Balta kardeşimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı bayrağını dalgalandırmak için müsabakaya katılacaktır. Ben Abdülvasi kardeşime, bu güreşleri şenlendiren 400 civarında sporcularımıza ve özellikle başpehlivanlarımıza başarılar diliyorum” dedi.