Suadiyespor yönetimi iş başı yaptı!..

Uzun bayram tatilinin sonunun gelmesiyle beraber kentimizdeki kulüplerde de hareketlilik başladı. Bunlardan biri de Kartepe’nin güçlü temsilcisi Suadiyespor oldu. Yeşil Beyazlı ekibin yönetimi dün bir araya geldi. Yeni sezonda yine Kocaeli amatör Süper Lig’de mücadele edecek olan kulübün başkanı Mevlüt Ağra, yönetimiyle bir araya gelerek, yeni sezonda takım kime emanet edecekleri konusunda fikir alış verişinde bulundu. 3-4 adayın ismi öne çıkarken bu isimler sır gibi saklanıyor.

AĞRA: EN İDEALİNİ BULACAĞIZ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan başkan Ağra, “Yapımıza uygun bir teknik damla yola devam edeceğiz. Yeni bir sayfa açacağız. Suadiyemizi en iyi şekilde temsil edecek bir takımımız olacak. Bunun için kolları sıvadım. Bayram tatili sonrasında hemen iş başı yaptık. Kısa süre içerisinde transferlerimize de başlayacağız. Hedefimiz tabii ki her zaman en yüksek yerdir” dedi.