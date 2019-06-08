Gölcük köylerinde nefesler tutuldu

Gölcük Belediyesi tarafından geleneksel olarak organize edilen Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda mücadele başlıyor. Kavaklı Stadı’nda 11 Haziran’da start alacak turnuvada, yine bir çok köy takımı kozlarını paylaşacak. Bunlardan biri de İrşadiye köyü takımı olacak. İrşadiye takımı, bayramda da bol bol özel maç yaparak hazırlıklarını tamamladı.
İŞTE TURNUVAYA KATILACAK KÖY TAKIMLARI:
İCADİYE
ŞEVKETİYE
HAMİDİYE
BEYLİK
MAMURİYE
SİRETİYE
KANPARA
ÜMMİYE
HASANEYN
NİMETİYE
SARI SU
SOFULAR
NÜZHETİYE
LÜTFİYE
SELİMİYE
YENİ FERHADİYE
AYVAZPINAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz