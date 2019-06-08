Gölcük köylerinde nefesler tutuldu

Gölcük Belediyesi tarafından geleneksel olarak organize edilen Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda mücadele başlıyor. Kavaklı Stadı’nda 11 Haziran’da start alacak turnuvada, yine bir çok köy takımı kozlarını paylaşacak. Bunlardan biri de İrşadiye köyü takımı olacak. İrşadiye takımı, bayramda da bol bol özel maç yaparak hazırlıklarını tamamladı.

İŞTE TURNUVAYA KATILACAK KÖY TAKIMLARI:

İCADİYE

ŞEVKETİYE

HAMİDİYE

BEYLİK

MAMURİYE

SİRETİYE

KANPARA

ÜMMİYE

HASANEYN

NİMETİYE

SARI SU

SOFULAR

NÜZHETİYE

LÜTFİYE

SELİMİYE

YENİ FERHADİYE

AYVAZPINAR