5 yıllık aradan sonra geçen yıl profesyonel 3.Lig’e yükselen, ancak bir sene tutunabilen ve son maçta küme düşen BAL temsilcisi Gebzespor’da da dünkü kongre yapılamadı. Çoğunluk toplanamadığı için kongre, 15 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın toplanacak. Henüz hiçbir adayın olmaması endişe yaratıyor.
Bugün 12:33 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:34 TSİ
Gebzespor kongresi de yapılamadı
5 yıllık aradan sonra geçen yıl profesyonel 3.Lig’e yükselen, ancak bir sene tutunabilen ve son maçta küme düşen BAL temsilcisi Gebzespor’da da dünkü kongre yapılamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz