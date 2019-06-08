Gebzespor kongresi de yapılamadı

5 yıllık aradan sonra geçen yıl profesyonel 3.Lig’e yükselen, ancak bir sene tutunabilen ve son maçta küme düşen BAL temsilcisi Gebzespor’da da dünkü kongre yapılamadı. Çoğunluk toplanamadığı için kongre, 15 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın toplanacak. Henüz hiçbir adayın olmaması endişe yaratıyor.