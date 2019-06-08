Alaettin Kurt’a makyaj

Gebzespor’un iç saha maçlarını oynadığı Alaettin Kurt Stadı’nda zemin bakım çalışmaları sona erdi. Stadın çim sorumlusu Metin Adalı koordinasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında, zemin adeta halı gibi oldu. İyileştirme çalışmasıyla kale önlerinin yanı sıra ceza sahası içinde ve sahanın diğer bölümlerindeki bozulan yerlere ara çim ekildi.