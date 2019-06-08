Gebzespor’un iç saha maçlarını oynadığı Alaettin Kurt Stadı’nda zemin bakım çalışmaları sona erdi. Stadın çim sorumlusu Metin Adalı koordinasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında, zemin adeta halı gibi oldu. İyileştirme çalışmasıyla kale önlerinin yanı sıra ceza sahası içinde ve sahanın diğer bölümlerindeki bozulan yerlere ara çim ekildi.
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Alaettin Kurt’a makyaj
Gebzespor’un iç saha maçlarını oynadığı Alaettin Kurt Stadı’nda zemin bakım çalışmaları sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz