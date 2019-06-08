Kocaelispor’dan ayrılacağı şeklinde dedikodular artan Burak Süleyman, yorum yapmaksızın tatilini Başiskele’de geçiriyor. Yakın arkadaşı Beşiktaşlı Sedat Şahintürk ile birlikte, Kocaelispor’un efsane kaptanı Fevzi Açıkgöz’ün sahibi olduğu Huzur Çim Halı Tesisleri’nde çim halı maçı izleyen Burak Süleyman, kaptandan bol bol öğüt aldı.
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Burak Süleyman, kongreyi bekliyor
Kocaelispor’dan ayrılacağı şeklinde dedikodular artan Burak Süleyman, yorum yapmaksızın tatilini Başiskele’de geçiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz