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KASKF’de kongre günü

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun kongresi yarın İzmit Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşiyor.
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Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun kongresi yarın İzmit Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. 4 dönemdir Baykanlık görevini devam ettiren Murat Aydın, delegelerin de desteğiyle 5.dönem için de aday olurken, başka aday çıkmadı. Mevcut yönetimde ise önemli değişiklikler bekleniyor. Bir bayan avukatın da listede yer aldığı söyleniyor.

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