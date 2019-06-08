Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun kongresi yarın İzmit Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. 4 dönemdir Baykanlık görevini devam ettiren Murat Aydın, delegelerin de desteğiyle 5.dönem için de aday olurken, başka aday çıkmadı. Mevcut yönetimde ise önemli değişiklikler bekleniyor. Bir bayan avukatın da listede yer aldığı söyleniyor.
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KASKF’de kongre günü
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun kongresi yarın İzmit Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz