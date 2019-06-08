Yaz okulların baş tacı: Yüzme

Okulların tatil dönemine yaklaşmasıyla beraber yaz spor okulları kayıtları da hızlandı. Gerek devlet kurumlarının ve gerekse özel şahısların açtığı değişik branşlardaki yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor. Tabii sıcak yaz aylarının en çok rağbet gören branşı ise yüzme oluyor.

KYK KURSLARI BAŞLIYOR

Yüzme deyince aklımıza ilk gelen kulüplerden olan ve birçok şampiyon ve milli sporcu barındıran Kocaeli Yüzme Kulübü de, 60 Evler’deki modern tesislerinde yaz kurslarını başlattı. 3-15 yaş yüzme kursları ile beraber yetişkin bayan/erkek yüzme kursları, bayanlara özel yüzme günü, günlük kullanım etkinlikleri düzenleyen kulübün çalışmaları için 05422094141 nolu mobil telefondan bilgi alınabiliyor.