Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:07 TSİ- Gündem G: Bugün 14:40 TSİ

Kocaeli sularının yüzde 32'si kayboluyor

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından açıklanan 2019 Dünya Çevre Günü Türkiye Raporuna göre, Kocaeli’de şebeke suyunun yüzde 32’si iletim hatlarında kayboluyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verileri üzerinden kentlerin su, atıksu ve katı atıklarıyla gürültü durumunu değerlendirdi. Dünya Çevre Günü Türkiye Raporu 2019'a da giren verilere göre, Türkiye genelinde belediyelerden kişi başına günlük ortalama 217 litre şebeke suyu çekiliyor.

KOCAELİ’DE KİŞİ BAŞINA 191 LİTRE SU TÜKETİLİYOR

Belediyelerin kanalizasyon sisteminden günlük ortalama kişi başına deşarj edilen atıksu miktarı ise 183 litreyi buluyor. Verilere göre, Türkiye'de kişi başına en çok su, günlük ortalama 343 litreyle Sakarya'da tüketiliyor. Bu ili 339 litreyle Trabzon ve 338 litreyle Gaziantep izliyor. Kocaeli’de ise günlük ortalama su tüketim miktarını kişi başı 238 litre olduğu açıklandı. Belediyelerin kanalizasyon sisteminden günlük ortalama kişi başına deşarj edilen atıksu miktarı ise Kocaeli’de 191 litreyi buluyor.

KOCAELİ’DE KİŞİ BAŞINA ÇÖP MİKTARI 1 KİLO

Verilere göre, Türkiye'de günlük kişi başına toplanan ortalama atık (çöp) miktarı ise 1.17 kg oldu. Muğla kişi başına günlük ortalama 1.94 kilo çöple birinci olurken Kahramanmaraş kişi başına 710 gram çöple son sırada yer aldı.  Kocaeli’de ise kişi başına günlük ortalama çöp miktarı 1 kilo. Bu rakam İstanbul'da 1.3 kilo, Ankara'da ise 1.14 kilo.

Bugün 13:07 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Izmitli - ee hani karaosmanoğlu milyardolarları altyapıya gömmüştü?

Yanıtla . 1Beğen 08 Haziran 13:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kavganın sebebi belli oldu mask
Kavganın sebebi belli oldu
"Parti ile ilişkilerinin kesileceğine eminiz" mask
"Parti ile ilişkilerinin kesileceğine eminiz"
Toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti mask
Toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti
TIR arıtma havuzu kanalına düştü mask
TIR arıtma havuzu kanalına düştü
Deniz seferleri o tarihte başlıyor mask
Deniz seferleri o tarihte başlıyor
161 kaza, 68 ölü, 520 yaralı mask
161 kaza, 68 ölü, 520 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Tüpraş'ta yangın! mask
Tüpraş'ta yangın!
Tedirgin etti, depremin habercisi mi? mask
Tedirgin etti, depremin habercisi mi?
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak... mask
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak...
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı mask
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı
Körfezli genç, feci kazada yanarak can verdi mask
Körfezli genç, feci kazada yanarak can verdi
Leyla Tiner hayatını kaybetti mask
Leyla Tiner hayatını kaybetti

GALERİ

Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü mask
Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı  mask
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı 
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi mask
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı mask
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor mask
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL