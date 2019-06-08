Kocaeli sularının yüzde 32'si kayboluyor

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verileri üzerinden kentlerin su, atıksu ve katı atıklarıyla gürültü durumunu değerlendirdi. Dünya Çevre Günü Türkiye Raporu 2019'a da giren verilere göre, Türkiye genelinde belediyelerden kişi başına günlük ortalama 217 litre şebeke suyu çekiliyor.

KOCAELİ’DE KİŞİ BAŞINA 191 LİTRE SU TÜKETİLİYOR

Belediyelerin kanalizasyon sisteminden günlük ortalama kişi başına deşarj edilen atıksu miktarı ise 183 litreyi buluyor. Verilere göre, Türkiye'de kişi başına en çok su, günlük ortalama 343 litreyle Sakarya'da tüketiliyor. Bu ili 339 litreyle Trabzon ve 338 litreyle Gaziantep izliyor. Kocaeli’de ise günlük ortalama su tüketim miktarını kişi başı 238 litre olduğu açıklandı. Belediyelerin kanalizasyon sisteminden günlük ortalama kişi başına deşarj edilen atıksu miktarı ise Kocaeli’de 191 litreyi buluyor.

KOCAELİ’DE KİŞİ BAŞINA ÇÖP MİKTARI 1 KİLO

Verilere göre, Türkiye'de günlük kişi başına toplanan ortalama atık (çöp) miktarı ise 1.17 kg oldu. Muğla kişi başına günlük ortalama 1.94 kilo çöple birinci olurken Kahramanmaraş kişi başına 710 gram çöple son sırada yer aldı. Kocaeli’de ise kişi başına günlük ortalama çöp miktarı 1 kilo. Bu rakam İstanbul'da 1.3 kilo, Ankara'da ise 1.14 kilo.