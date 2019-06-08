İzel- Çelik-Ercan üçlüsü ile hafızalara kazınan ve kendisini Türk pop müziğinin önemli isimleri arasına adını yazdıran Çelik Erişçi, Çarşamba günü saat 22.15’te Hayal Kahvesi İzmit’te sahne alacak. Yaşadığı aşklar ve özel hayatı ile sık sık konuşulan Çelik Erişçi, seslendirdiği eserlerle de adından sıkça söz ettirdi. İzel-Çelik-Ercan: Konservatuvardan tanışan üç ‘müzisyen’ arkadaş. Adlarını 1991’de duyduk, bir anda sevdik. Sonra ne olduysa oldu, üçgenin bir bacağı koptu. Çelik ayrıldı, kalanlar yoluna İzel – Ercan olarak devam etti. Bu ikili de kısa sürede ‘dağıldı’ ve nur topu gibi üç şarkıcımız oldu: İzel, Çelik ve Ercan. İzel hep şarkıcıydı, sadece şarkılarıyla adından söz ettirdi. Diğerleri, şarkıcılık yaparken başka denizlere yelken açtı. Arada kapıştılar, birbirlerine laf attılar, küstüler ve barıştılar; birlikte iş yaptılar ama üçlü olarak bir araya gelmemişlerdi.

ÜÇLÜYE NE OLDU?

İzel (Çeliköz): Şarkıcılığıyla konuşuldu, yan yollara sapmadı, (sivilceleri ve silikonları dışında) magazine malzeme olmadı. Dokuz albüm yaptı, pek çok ‘hit’ çıkarttı. Çelik şarkısı ‘Kızımız olacaktı’ bunlardan biri: Ercan’dan ayrıldığı dönemde ona nispet olsun diye İzel’in bu şarkıyı okuduğu söylendi ama bu dedikodu büyümedi. Dağılma sonrası bu ilk karıştırma harekâtı başarısızlıkla sonuçlandı. Son çıkışı saymazsak İzel bu topa hiç girmedi, tartışmalara katılmadı. Arada sadece “O grup olmaması gereken bir gruptu çünkü hepimiz ayrı ayrı daha başarılı olduk” dedi.

Ercan (Saatçi): Damat oldu. Önce DMC’nin başına geldi, sonra kendi şirketi Rec by Saatchi’yi kurdu. Albümlerinden ziyade tartışmalarıyla gündemde kaldı. Spor yazarlığı ve jüri üyeliği yaptı, Ufuk Yıldırım’la kurduğu Uf-Er’le ‘komikli’ şarkılara imza attı. Bir yandan şovenist şarkılardı bunlar, çok tartışıldı. İkilinin önceki buluşması Vitamin büyük ses getirmiş, bir çığır açmıştı. Çelik ve İzel’in de ‘yandan’ katıldığı bu topluluk Ercan Saatçi’den sonra da sürdü.

Çelik (Erişçi): Bu üçlünün en ‘renkli’ kişiliği olarak tarihe geçti. Atatürkçülüğü bir yana, tartışılan siyasi fikirleri, polemikleri ve üzerine yapıştırılan tarikatçılığıyla hep gündemdeydi. En verimli üyeydi aynı zamanda: 13 solo albüme imza attı! Bunlarla da kalmadı, “Sanatçı derin hislere sahiptir” diyerek memleket ahvali üzerine kelamını ‘Yumuşakçalar ve Diplomasi’ adında bir kitapla bizlere ulaştırdı. Nedenini, sunuşunda şöyle açıkladı: “Ben bu kitabı yazmak zorundaydım. Çünkü ben şahsiyet sahibi bir gazete ve kitap okuruyum."