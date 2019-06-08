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Bugün 13:28 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 13:30 TSİ

Kıvılcımlar ateş olmak için sahnede

Mustafa Erdoğan’ın Genel Sanat Yönetmenliği’ni yaptığı, Anadolu Ateşi’nin Kıvılcımları, 41 burda’nın organizasyonunda Sabancı Kültür Merkezi’nde sahne alacak.
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Genel Sanat Yönetmenliği’ni Mustafa Erdoğan’ın yaptığı ve sahne sanatları konusunda önemli adımlar atarak, ulusal çapta adından söz ettiren Anadolu Ateşi grubunun, minikleri 41 burda’nın organizasyonunda sahne alacak. AVM yetkilileri, 12 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’da Sabancı Kültür Merkezi’nde başlayacak olan programa tüm Kocaeli halkını davet ettiklerini duyurdu.

“EĞİTİMDE DANS ÖNEMLİ”

Anadolu Ateşi’nin resmi sayfasında Kıvılcım grubun ortaya çıkışından bahseden Mustafa Erdoğan, “11 yaşında iken benim öğrencim olan bir arkadaşımın bugün Anadolu Ateşi ve Troya’nın Sanat Kurulu’nda yer alıyor olması bütün serüveni açıklıyor aslında… 1999 yılında bu yolculuğa çıktığımızda bir gün çocuklara da eğitim vermek planlarımız arasındaydı. Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde dansın çocuk eğitimindeki yeri ve gerekliliği gerçeği ile ülkemizdeki bu alandaki eksiklikler bizi bu alana yönlendiriyor. Hem eğitim bilimi açısından hem de bizim gibi sanat topluluklarının gereksinimleri açısından baktığımızda da üzerinde düşünülmesi gereken bir olgu dans eğitimi. Platon, üstün insan yetiştirme ve erdem sahibi insanı yaratma felsefesinin bilgi kuramını oluştururken, insan eğitiminde dansın önemini. O’na göre erdemli insan mutlaka dans eğitimi almalıdır. Çünkü dans ruhu inceltir, yaşamı estetize eder” ifadelerine yer veriyor.

“DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ”

Deneyimlerimizi çocuklarımızla paylaşıyoruz diyen Mustafa Erdoğan, “Anadolu Ateşi stüdyolarında dünya sahnelerinde deneyim kazanmış uzman hoca kadrosu dansın temel disiplinlerini ve Anadolu Ateşi repertuarını öğretiyor çocuklara. Her hafta sonu okulumuz cıvıl cıvıl.. Çocuklarımızın gözlerinde Anadolu Ateşi’nin kıvılcımları çıkıyor. Öğrenmeye geliyorlar, güzelleşmeye geliyorlar, paylaşmaya ve grupla birlikte yaşamaya geliyorlar.  Dünyaya mal olmuş başarılarımızın yaratıldığı kutsal mekanımızda bize ışık taşıyorlar. Yaşamları boyunca unutmayacakları anılar biriktiriyorlar, bize gelecek oluyorlar. Bu kıvılcımlar daha büyük ateşlerin müjdecisi oluyor. Sanatla yoğrulacak bir yaşam tarzının da habercisiyorumunda bulunuyor.

Bugün 13:28 TSİ - Kültür-Sanat

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