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Aras, yangında ölenler için “şehit” dedi

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras, Çayırova’da bir fabrikada üretim yapıldığı esnada meydana gelen kaza sonucunda dört işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak açıklama yaptı.
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Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras, Çayırova’da bir fabrikada üretim yapıldığı esnada meydana gelen kaza sonucunda dört işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamasında olayın sorumlularının cezalandırılması gerektiğini kaydeden il başkanı Aras, hayatını kaybeden işçiler için de “Şehit” ifadesini kullandı.

BAKANLIĞI ELEŞTİRDİ

Bayram günü yaşamını yitiren işçilerin şehit olduklarını belirten Aras, “Kendilerine Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Olayın her yönü ile takipçisi olacağız. İlçe başkanlığımız da mesele ile ilgileniyor. Oluşturduğumuz heyetle incelemeler yapıldı. İlk aldığımız bilgilere göre, işletmede kaçak yollarla gelen yabancıların çalıştırıldığı ve bu insanların yangında hayatlarını kaybetmiş. Ölenlerin sosyal güvencelerinin olmadığını duyduk. Bu konu çok önemli. Ülkemizde kaçak işçi çalıştırmak suçtur. İnsanların hayatları bu kadar ucuz olmamalı. Çalışma bakanlığının bu duruma sessiz kalması da çok üzücü bir durumdur” dedi.

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