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Dilovası’nda güvenlik güçlerine bayram ziyareti

Dilovası’nda ilçe protokolü Ramazan Bayramı’nı görevleri başında olan kamu kurumlarını ziyaret ederek geçirdi.
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Dilovası’nda ilçe protokolü Ramazan Bayramı’nı görevleri başında olan kamu kurumlarını ziyaret ederek geçirdi. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ziyaret edildi. Gerçekleşen ziyarette AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Karakol Komutanı Teğmen Said Arı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve meclis üyeleri hazır bulundu.

“BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Bayramda görev yapan güvenlik güçlerine hizmetleri için teşekkür eden Kaymakam Mustafa Asım Alkan, “Polisimizle, askerimizle, esnafımızla ve vatandaşlarımızla hepimiz ilçemizde büyük bir aileyiz. İlçemizin güvenliğini sağlayan kardeşlerimizi ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Bayramı görevi başında geçiren tüm emniyet ve jandarma mensuplarına iyi bayramlar diliyorum” dedi.

BAŞKAN’DAN KUTLAMA

Daha sonra konuşan belediye başkanı Hamza Şayir ise, “Milletimizin huzuru için 24 saat görev başında bulunan kişilersiniz. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevinizin başındasınız. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum, sevdiklerinizle, ailenizle ve yakınlarınızla huzur içinde nice bayramlara erişmenizi diliyorum” diye konuştu.

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