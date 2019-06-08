CHP’li İsmet İşeri, Artvinlilerle bayramlaştı

Gölcük Artvin İli ve İlçeleri Derneği’nin bayramlaşması geniş katılımla gerçekleşti. Dernek başkanı Mehmet Akif Alponat ve yönetim kurulunun ev sahipliğindeki buluşmaya üyelerin ilgisi yoğun oldu. Renkli görüntülerin de yaşandığı törene CHP’nin Gölcük Belediye Başkan adayı İsmet İşeri de katıldı ve Artvinlilerle buluştu.

İŞERİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Bayramlaşma sırasında konuşan dernek başkanı Mehmet Akif Alponat, “Bu bayramlaşma programı ile birbirini göremeyen dostların kaynaşmasını sağlıyoruz ve çocuklarımıza bayramlaşma geleneğimizi yaşatmaları için örnek oluyoruz. Katılımın yüksek olması da bizi sevindirdi” dedi. Alpolat ayrıca bayramlaşmaya katılan CHP’li İsmet İşeri’ye teşekkür etti.