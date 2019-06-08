Çiler, küçüklere harçlık dağıttı

Gebze Ticaret Odası’nın (GTO) geleneksel bayramlaşma töreni geçtiğimiz günlerde oda binasında gerçekleşti. GTO Başkanı Nail Çiler’in ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşmaya meclis üyeleri de yoğun alaka gösterdi. Meclis başkanı, meclis divanı, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve bölge protokolü de törende hazır bulundu. Törene bazı üyelerin çocukları ile katılması dikkat çekti. Oda başkanı Nail Çiler, küçüklerle tek tek bayramlaşıp bayram harçlığı dağıttı.