Gebze Ticaret Odası’nın (GTO) geleneksel bayramlaşma töreni geçtiğimiz günlerde oda binasında gerçekleşti. GTO Başkanı Nail Çiler’in ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşmaya meclis üyeleri de yoğun alaka gösterdi. Meclis başkanı, meclis divanı, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve bölge protokolü de törende hazır bulundu. Törene bazı üyelerin çocukları ile katılması dikkat çekti. Oda başkanı Nail Çiler, küçüklerle tek tek bayramlaşıp bayram harçlığı dağıttı.
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Çiler, küçüklere harçlık dağıttı
Gebze Ticaret Odası’nın (GTO) geleneksel bayramlaşma töreni geçtiğimiz günlerde oda binasında gerçekleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz