Gölcük MHP’lilerin bayram sevinci

Ramazan Bayramı, Gölcük’te de siyasi partilerce kutlandı. MHP İlçe teşkilatında gerçekleşen bayramlaşma ise büyük ilgi gördü. Partililerle tek tek selamlaşan ve bayramlarını kutlayan MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, “Bayramlar bizi birbirimize bağlayan önemli ve müstesna günlerdir. Teşkilat olarak kent bayramlaşmasının ardından partililerimizle bir araya geldik. Tüm İslam aleminin ve Gölcük halkının bayramını kutluyorum” dedi.