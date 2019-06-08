Ramazan Bayramı, Gölcük’te de siyasi partilerce kutlandı. MHP İlçe teşkilatında gerçekleşen bayramlaşma ise büyük ilgi gördü. Partililerle tek tek selamlaşan ve bayramlarını kutlayan MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, “Bayramlar bizi birbirimize bağlayan önemli ve müstesna günlerdir. Teşkilat olarak kent bayramlaşmasının ardından partililerimizle bir araya geldik. Tüm İslam aleminin ve Gölcük halkının bayramını kutluyorum” dedi.
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Gölcük MHP’lilerin bayram sevinci
Ramazan Bayramı, Gölcük’te de siyasi partilerce kutlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz