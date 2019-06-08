Olayın yankıları sürüyor... İYİ Parti'den bir açıklama daha...

CHP’li gençlerin İYİ Partili yöneticilere saldırması olayının ardından bir İYİ Parti’den bir açıklama daha yapıldı. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz yaptığı açıklamada Sebep ne olursa olsun hiç bir şeyin şiddetle çözülemeyeceğini, siyaset dışı nedenlere bağlı olarak gerçekleşen bu olayın savcılığa intikal ettiğini ve yakından takipçisi olduklarını ifade etti.

İşte İYİ Parti’den yapılan o açıklama:

“Yerel basınımıza yansıdığı üzere Partimiz İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Demirtaş ve oğlu İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısi Deha Demirtaş'a Ramazan Bayramının 1. günü evlerinin önünde saldırı düzenlenmiştir.

Saldırı olayının kendilerine bildirilmesiyle birlikte İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz hemen duruma müdahale etmiş ve acele bir açıklama yapmak yerine saldırının nedenleri detaylıca araştırılmıştır. 3 gündür CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve CHP Kocaeli milletvekilleri ile bir çok kez görüşmeler yapılmıştır.

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, iki kez İbrahim Demirtaş ve Deha Demirtaş'ı evlerinde ziyaret ederek "olayı öğrenir öğrenmez duruma müdahale ettiklerini, sebep ne olursa olsun hiç bir şeyin şiddetle çözülemeyeceğini, siyaset dışı nedenlere bağlı olarak gerçekleşen bu olayın savcılığa intikal ettiğini ve yakından takipçisi olduklarını" ifade etmiştir.

Pelin Coştur Filiz ayrıca, iyi siyasetin güzel karakterli ve topluma örnek olacak insanlarla yapılması gerektiğini, parti yöneticilerinin her duruma en hızlı tepki veren özellikle gençlik kollarına Atatürk'ün vatanımızın geleceğini emanet ettiği gençliğe yakışır bireyleri getirmelerinin çok önemli olduğunu belirterek bu olayın tüm CHP camiasına mâl edilemeyeceğini ancak sürecin itidalle yönetilmesi için CHP il yönetiminden gerekli adımları atmaları yönünde beklentilerinin olduğunu ifade etmiştir."

Yaşanan olay hakkında İYİ Parti İl Gençlik Kolları yaptığı açıklama ile "kavga" değil "darp" mesajı vermişti. İl Gençlik Kollarının açıklamasında ise aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Yaşanan olayın siyasi olup olmaması önemli değil. Cumhuriyet Halk Partililer ile İYİ Partililer arasında kavga olmadı. Bir kısım kendini bilmez tarafından yöneticilerimiz darp edildi. CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, önceki dönem gençlik kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan ve CHP üyesi Oğuzhan Gürkaş İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcımız Sayın İbrahim Demirtaş ile oğlu İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Sayın Deha Demirtaş’a saldırıları kavga olarak nitelendirilemez.

Kavga karşılıklı olur. Hiç kimse yaşanan şiddet olayını meşrulaştıramaz. Hukukta bu olayın tanımı kasten TASARLAYARAK adam yaralamadır. Olayın faillerini kınıyor, parti içi ahlak kuralları gereğince Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığından gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Bu menfur olay hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır. Yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı da failler hakkında soruşturma işlemlerini yürütmektedir.

Söz konusu olayın failleri hakkında, Millet İttifakının değerli ortağı Cumhuriyet Halk Partisinin gerekeni yapacağından bizler eminiz. Bu süreçte MİLLET İTTİFAKI'na zarar gelmeyeceğinin de bilincindeyiz. Bu tür olayları hepimizin başına gelen olaylar gibi gösterme gayreti içinde olanlar var. Fakat bu görüş PLANLI darp olayını basitleştirmeye çalışmaktan başka bir şey değildir.

Siyasilerin kişisel hayatlarında yapmış oldukları olaylar siyasi kurumları bağlamaz bu nedenle saldırının faturası CHP ve Millet İttifakını kesilemez. Ancak kişilerin siyasi kariyerlerini bağlar ve siyasi kurumlar gerekli disiplin soruşturmasını yürütür. Yani siyasi kurumlar fatura kesen taraf olur. İYİ Parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin olayın faillerini disiplin kuruluna sevk etmek üzere parti ile ilişiğinin keseceklerine eminiz.

Darp olayının siyasi olup olmaması ve nedeninin ne olduğu önemli değil. Sonuçları bizim için önemli. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. İnsanlar hayatın her alanında kavga etme noktasına gelebilirler ama siyasi parti üyesi 3 kişi, başka siyasi parti üyesi 2 kişiyi en savunmasız oldukları anda, gece vakti darp edemez.

Failler gerek cezai olarak gerekse siyasi olarak kusurlu ve kasti davranışlarının bedelini ödemeliler. Ödeyeceklerinden de eminiz. Evet bu olayı yapanlar partilerinden istifa etmemeli, İHRAÇ edilmelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve Atatürk'ün ilkelerini görev kabul eden bir partide bu tarz insanların yönetici olması düşünülmemeli bile. Bazı açıklamaları oldukça talihsiz ve hayatın olağan akışına aykırı buluyorum. İyi Parti Gençlik Kolları olarak her iki soruşturmanın da takipçisi olacağız. Bu süreçte MİLLET İTTİFAKI GENÇLİK KOLLARININ sağduyulu olmalarını rica ediyorum"